"منافس بيراميدز".. فلامنجو البرازيلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

09:57 م 10/12/2025
تمكن فريق فلامنجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره كروز أزول المكسيكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في كأس الانتركونتيننتال.

وأحرز ثنائية الفريق البرازيلي في اللقاء، اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 15 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني وهدف الفوز لفريقه في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وعلى الجانب الآخر، أحرز هدف فريق كروز أزول الوحيد في اللقاء، اللاعب خورخي سانشيز في الدقيق 44 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز، ضمن فريق فلامنجو البرازيلي التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ليلاقي فريق بيراميدز، يوم السبت المقبل 13 ديسمبر الجاري.

والجدير بالذكر، أن بيراميدز كان قد تمكن من تحقيق الفوز في الأدوار التمهيدية بالبطولة، على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد.

فريق فلامنجو كأس الإنتر كونتيننتال فلامنجو وبيراميدز فوز فلامنجو البرازيلي

