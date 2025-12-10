هالاند يكشف لأول مرة كواليس انتقاله لمانشستر سيتي وعلاقته بالكحول

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح

تحدث المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، عن كواليس انضمامه لصفوف مانشستر سيتي، وعلاقته بمدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا.

وقال هالاند في تصريحات عبر نشرتها "آس" الإسبانية: أنا شخصية هادئة ومنظمة ومولع بكرة القدم، في النرويج نتابع الدوري الإنجليزي دائمًا وعندما اتصل بي جوارديولا لم أتردد اطلاقًا".

وuن كواليس انضمامه لمانشستر: " اتصل بي جوارديولا للانضمام للسيتي، كانت مكالمة لطيفة، وأخبرني حينها أنه يحتاجني في الفريق، وانني استطيع تسجيل الكثير من الأهداف معه".

وتابع: "كنت متحمسًا للانضمام للسيتي، وكنت أريد إثبات وأن الفريق يمكنه تطبيق اللعب المباشر وليس فقط تمرير الكرة".

وعن علاقته بمدربه جوارديولا قال: " انه مدرب عبقري للغاية، يعمل أكثر من أي شخص آخر في النادي، فهو أول من يأتي وآخر من يغادر وأعتقد أن هذا هو سبب ما وصل إليه الآن".

وبسؤاله هل تشرب الكحول أجاب: " لا أشرب الكحول خلال الموسم، فقط أشرب اللبن، شربت الكحول بعد تأهلنا لكأس العالم".

