كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 2
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

موقف مرموش؟.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

كتب : محمد عبد الهادي

09:04 م 10/12/2025
كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل السيتي أمام ريال مدريد جلوس النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء، بينما تواجد ريان شرقي في التشكيل الأساسي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - جوسكو جفارديول - أوريللي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

