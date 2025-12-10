موقف مرموش؟.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

5 صور لوصول بعثة بيراميدز إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل السيتي أمام ريال مدريد جلوس النجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء، بينما تواجد ريان شرقي في التشكيل الأساسي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - جوسكو جفارديول - أوريللي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: ريان شرقي - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

