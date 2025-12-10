نجم الكرة السعودية السابق يكشف لمصراوي المنتخب الأقرب للفوز بكأس العرب

كشف عبد الهادي حداد نجم منتخب السعودية وأهلي جدة السابق، المنتخب الأقرب للتتويج ببطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

وقال حداد في تصريحات خاصة لمصراوي: "المنتخب السعودي يقدم مستويات مميزة، في بطولة كأس العرب، لذا أرى أن الأخضر لديه فرصة للتتويج بلقب البطولة".

وأضاف: "بخلاف المنتخب السعودي، هناك بعض المنتخبات التي قدمت مستويات كبيرة في البطولة حتى الآن، وعلى رأسهم منتخب المغرب الذي يعد من أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2025، في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

موعد مباراة السعودية المقبلة

ويستعد منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب فلسطين غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

