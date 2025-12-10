مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 2
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة في تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

08:58 م 10/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ريال مدريد ضد برشلونة (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وخيتافي (6)
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد (1)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وإسبانيول (4)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وإسبانيول (3)
  • عرض 11 صورة
    خلال مباراة ريال مدريد وليفانتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الريال نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الريال مفاجأة غير متوقعة بجلوس المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو رودريجو.

البدلاء: لونين، كيليان مبابي، فران جونزاليس، إندريك، أردا جولر، فران جارسيا، إبراهيم دياز، كاستيرو، ماستانتونو، خوان مارتينيز، فالديبيناس.

إقرأ أيضًا..

رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

أول تعليق من رئيس رابطة الدوري السعودي على مفاوضات محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد تشكيل ريال مدريد مانشستر سيتي ريال مدريد ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى