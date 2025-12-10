مفاجأة في تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

5 صور لوصول بعثة بيراميدز إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

كشف المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام مساء اليوم الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الريال نظيره مانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الريال مفاجأة غير متوقعة بجلوس المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل كالتالي:

تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو رودريجو.

البدلاء: لونين، كيليان مبابي، فران جونزاليس، إندريك، أردا جولر، فران جارسيا، إبراهيم دياز، كاستيرو، ماستانتونو، خوان مارتينيز، فالديبيناس.

