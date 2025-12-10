مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 2
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

5 صور لوصول بعثة بيراميدز إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

08:14 م 10/12/2025
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منذ قليل، إلى مطار حمد الدولي بقطر، استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس الإنتركونتيننتال في قطر.

وينتظر فريق بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، الفائز من مباراة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي.

وتقام مباراة بيراميدز مع الفائز من فريق كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي، يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر الجاري.

ويشارك بيراميدز في البطولة، بعدما تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ثم الفوز في الأدوار التمهيدية ببطولة الإنتر كونتيننتال، على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي وأهلي جدة السعودي.

والجدير بالذكر، أن فريق بيراميدز كان قد تمكن من الفوز على حساب أوكلاند سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ثم الفوز على أهلي جدة السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بيراميدز بطولة كأس الإنتركونتيننتال وصول بعثة بيراميدز إلى قطر كروز أزول المكسيكي فلامنجو البرازيلي

