لاعب منتخب الأردن ينشر صورته مع شيكابالا ويعلق

"أسطورة وليفربول يحتاجه".. نجوم إنجلترا ينحازون لصلاح في أزمته مع سلوت

نشر عصام السميري، لاعب منتخب الأردن، صورته مع محمود شيكابالا نجم الزمالك السابق، على هامش المباراة التي جمعت بين المنتخبين في كأس العرب.

وخسر منتخب مصر نظيره الأردني، بثلاثية نظيفة، ليودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعدما حل ثالثا في المجموعة الثالثة.

وعلق عصام السميري على صورته مع شيكابالا، والتي نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أسطورة".

