لاعب منتخب الأردن ينشر صورته مع شيكابالا ويعلق

كتب : هند عواد

04:57 م 10/12/2025
نشر عصام السميري، لاعب منتخب الأردن، صورته مع محمود شيكابالا نجم الزمالك السابق، على هامش المباراة التي جمعت بين المنتخبين في كأس العرب.

وخسر منتخب مصر نظيره الأردني، بثلاثية نظيفة، ليودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعدما حل ثالثا في المجموعة الثالثة.

وعلق عصام السميري على صورته مع شيكابالا، والتي نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أسطورة".

"لا خوف على بنتايج".. مصدر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

"من هدم الناجحين لـ الغل".. كيف ردت شقيقة محمد صلاح على منتقديه؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عصام السميري شيكابالا لاعب منتخب الأردن مع شيكابالا مصر والأردن كأس العرب

