خالد أبو بكر: تسجيل الكشري على قائمة اليونسكو يعكس مكانة التراث المصري

أعرب المحامي والإعلامي خالد أبو بكر عن سعادته بالخطوة التاريخية المتمثلة في إدراج طبق الكشري المصري على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونسكو لعام 2025.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن تسجيل الكشري يعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الثقافة.

وأوضح أن هذا الإدراج تم خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي التابعة لمنظمة اليونسكو، المنعقدة حالياً في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال إن هذه الخطوة تمثل اعترافاً عالمياً بـ"مكانة التراث المصري وقدرته الكبيرة على الإلهام والتجدد".

وأشار إلى تصريحات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الذي أكد أن الكشري أصبح العنصر الحادي عشر المسجل باسم مصر في قوائم التراث غير المادي باليونسكو.

وأكد أبو بكر أن هذا التسجيل يبرز القيمة الثقافية للمطبخ المصري الشعبي ويضعه في مكانة عالمية مرموقة.

