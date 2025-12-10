مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إسرائيل دائما لديها الحق في الدفاع عن نفسها

قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن مجلس السلام الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون المشرف على تنفيذ اتفاق غزة.

وأكد مندوب أمريكا بمجلس الأمن في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية، أنه ستتشكل حكومة تكنوقراط فلسطينية ومنظومة مالية لدعم غزة اقتصاديا.

وأوضح مايك والتز، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، سيتم تجريدها من سلاحها، لان ترامب قال إن ذلك سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة، مضيفًا: "سنخرج رفات ران جويلي آخر أسير في غزة"

وأشار والتز إلى أن ترامب قال إنه يحظر على إيران امتلاك سلاح نووي وإن عليها الانخراط في محادثات.

ونوه مندوب أمريكا بمجلس الأمن، إلى أن إسرائيل دائما لديها الحق في الدفاع عن نفسها، قائلا:": يمكننا أن نكون أصدقاء وحلفاء لإسرائيل وأن نخوض محادثات صعبة".

وذكر مايك والتز، "أن حزب الله يعيد بناء نفسه وقد قمت بجولة على الحدود وشاهدت نشاط الجيش اللبناني".