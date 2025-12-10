مع بداية عام 2026، يحمل الفلك لمواليد برج السرطان مجموعة من التغييرات على مختلف الأصعدة، بين تحديات في العمل وتقلبات مالية.

فيما يلي أبرز توقعات برج السرطان لعام 2026 مهنيا وماليا وعاطفيا، وفقا لموقع "indastro".

الجانب المهني لبرج السرطان

يواجه مواليد برج السرطان بعض الصعوبات في العمل أو السفر مع بداية عام 2026، لكن الأمور تتحسن تدريجيا قبل منتصف العام، كما ستتاح لهم فرص جديدة مرتبطة بالخارج، وتزداد ثقتهم بأنفسهم وتتحسن مهاراتهم، ما يساعدهم على النجاح في العمل وتحقيق أرباح أو الحصول على ترقية، رغم وجود بعض الضغوط المالية أو التغيرات المفاجئة.

الجانب المالي لبرج السرطان

على الصعيد المالي، يواجه برج السرطان بعض التقلبات خلال عام 2026، خاصة مع زيادة المصاريف، ومع ذلك، تظهر فرص جيدة لتحقيق أرباح من تعاملات خارجية.

وبعد منتصف العام، يساعد كوكب المشتري على تحسين الدخل والشعور بالاستقرار المالي، لذلك ينصح بالابتعاد عن المغامرة ووضع خطة مالية واضحة طوال العام.

الجانب العاطفي لبرج السرطان

عاطفيًا، يواجه برج السرطان فترة غير مستقرة في بداية عام 2026، لكن مع مرور الوقت، وتحديدا في النصف الثاني، تصبح الأمور العاطفية أكثر هدوءا وتناغما، وإذا كان يفكر في دخول علاقة جديدة، فمن الأفضل التحلي بالصبر والابتعاد عن القرارات المتسرعة، خاصة خلال فترات تراجع الكواكب، أما المتزوجون، سيشعرون بتجدد المشاعر وعودة الرومانسية.

وبنهاية العام، يسود شعور عام بالاستقرار في الحياة العاطفية.

