وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى قطر، تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي يستهل الفريق مشواره فيها هذا الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز يوم 13 ديسمبر الجاري مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس التحدي.

وتغادر البعثة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لضمان أفضل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني خلال رحلة السفر استعدادًا لخوض المنافسات.

قائمة بيراميدز للبطولة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – مصطفى فتحي – وليد الكرتي – يوسف أوباما – بلاتي توريه – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

