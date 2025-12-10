مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

بعثة بيراميدز تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال (صور)

كتب : محمد خيري

11:58 ص 10/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بعثة بيراميدز في مطار القاهرة
  • عرض 4 صورة
    علي جبر مع بعثة بيراميدز
  • عرض 4 صورة
    مصطفى طنطاوي مع بعثة بيراميدز

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى قطر، تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي يستهل الفريق مشواره فيها هذا الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز يوم 13 ديسمبر الجاري مع الفائز من مواجهة كروز أزول المكسيكي وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس التحدي.

وتغادر البعثة ظهر اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لضمان أفضل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني خلال رحلة السفر استعدادًا لخوض المنافسات.
قائمة بيراميدز للبطولة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – مصطفى فتحي – وليد الكرتي – يوسف أوباما – بلاتي توريه – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس – مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم على متن طائرة خاصة إلى قطر، في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات البطولة.

