استعاد المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، ذكرياته مع فريق أهلي الخليل الفلسطيني، بعدما أصبح أول مدرب إيطالي يتولى تدريب فريق في الأراضي المحتلة.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "فلسطين، كانت شيئًا سحريًا. كانت سحرية لأنهم عندما اتصلوا بي، كان ذلك ناديًا، وكانت تلك سنتهم الثانية فقط في الدرجة الأولى، وكان الهدف ببساطة هو البقاء في الدرجة الأولى، لذلك اتصلوا بي، وعندما وصلت، ومعي المعدّ البدني الإيطالي، بدأنا نعمل بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة تمامًا. وكان هناك فورًا تجاوب كبير من اللاعبين، ومن البلد أيضًا".

وأضاف: "أتذكر أنني كنت أعيش في الخليل، وعندما كنا نذهب للعب في القدس أو بيت لحم أو شمال البلاد، كانوا يستقبلوننا دائمًا بشكل جيد. الناس كانوا يقدّرون فكرة أن هناك إيطاليين يأتون إلى فلسطين للعمل في كرة القدم، وقد حالفني الحظ في الفوز بكأس الدوري. بالنسبة لنادٍ صغير كهذا، كان ذلك بالفعل أمرًا مهمًا. وبعدها فزنا بالكأس الوطنية، وكان حدثًا استثنائيًا".

وواصل: "ثم فزنا بكأس السوبر الفلسطيني، وذهبنا إلى غزة لنلعب ذهابًا وإيابًا ضد بطل غزة. وفي النهاية فزنا أيضًا بالسوبر. لقد فزنا بكل الألقاب التي شاركنا فيها. فزنا بأربعة ألقاب في عشرة أشهر، وانتقلنا من فريق كان ثالثًا من النهاية في الدوري إلى فريق يلعب في دوري أبطال آسيا".

واختتم ستيفانو: "كانت مغامرة إنسانية استثنائية، ومغامرة رياضية مذهلة. وحتى اليوم لدي أصدقاء هناك، إخوة، لأن فلسطين بلد رائع، بلد جميل ومذهل، وفيه ناس استثنائيون. أعتقد أن الله هو من أراد ذلك، وأنا أشكر الله على هذه الحياة الرائعة التي منحني إياها".

