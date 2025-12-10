"من هدم الناجحين لـ الغل".. كيف ردت شقيقة محمد صلاح على منتقديه؟

كتبت-هند عواد:

دخلت رباب شقيقة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في مشادة مع أحد الفنانين، بسبب انتقاداته للاعب الريدز.

وانتقد أحد الفنانين المصريين، محمد صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول، وجلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية، ومن ثم استبعاده من مواجهة إنتر ميلان.

وكتبت ردًا عليه، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "أول مرة أعرف أن محمد صلاح كان له يد في اللي بيحصل في غزة، دول كاملة مكانتش قادرة توصل لحل العالم كله كان على مسمع ومرأى من اللي بيحصل، بس المشكلة عندنا كمصريين كانت: إن محمد صلاح فين؟ اتكلم ولا لا؟ نزل بوست ولا لا؟".

وأضافت: "بوست زي دا في وقت زي دا يوضح قد إيه عندنا ناس لا بتحب النجاح ولا بتحب اللي ينجحوا ونفضل ناكل في نفسنا كدا لحد ما نشوف الناجح دا عنده وقعه كدا علشان نطلع الغل اللي جوانا بجد، محمد صلاح وصل لمرحلة ما شاء الله مفيش حاجة يثبتها تاني، وفي النهاية أحب أقول: من أنتم؟".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها رباب في مشادة بسبب محمد صلاح، إذ أنها في سبتمبر 2024، ردت على أحد التقارير الصحفية التي وصفت أداء شقيقها بـ"الأناني والمستفز".

ونشرت صورة هذا التقرير، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "أنا مش قادرة أصدق إن ده عنوان مقال مكتوب عن صلاح في بلده، إحنا إزاي بارعين كدا في هدم الناجحين عندنا على العموم صلاح مش بيشوف الهبل دا".

وبعد أزمته الأخيرة مع أرني سلوت، نشرت رباب صورا لها مع صلاح، وكتبت: "الأول والوحيد، الأسطورة".

