اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمتابعة مستجدات الملفات الاقتصادية والخدمية وآخر تطورات العمل التنفيذي داخل الوزارات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء الاجتماع، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، لاستعراض أهم ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوضيح الجوانب المثارة في عدد من القضايا، إلى جانب الرد على أسئلة الصحفيين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض طلعت موقف مشروعات التحول الرقمي، وما تم إنجازه للتوسع فى إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية"، والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 10 ملايين مستخدم، موضحا في هذا الصدد أنه تم إطلاق منظومة جديدة للتحقق من مخالفات المرور دون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين نيابات المرور مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.