"ظهور منتظر لمرموش".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب - يوسف محمد:

05:04 ص 10/12/2025
تقام اليوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ما بين مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا، مباريات في كأس عاصمة مصر.

وتشهد مباريات اليوم الأربعاء إقامة العديد من اللقاء الهامة، التي يترقبها الكثير من الجماهير المصرية، على رأسهم مباراة مان سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

كاراباج أجدام ضد أياكس، 7.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 7".

فياريال ضد كوبنهاجن، 7.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 6".

ريال مدريد ضد مان سيتي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

يوفنتوس ضد بافوس، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

بوروسيا دورتموند ضد بودو جيليمت، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 9".

كلوب بروج ضد أرسنال، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

بنفيكا ضد نابولي، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 4".

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 8".

أتليتك بلباو ضد باريس سان جيرمان، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

سيول ضد ميلبورن سيتي، 12 ظهرا.

سانفريس هيروشيما ضد شنجهاي شنوا، 12 ظهرا، "bein sports Afc".

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا، 5 مساءً، "أون سبورت 2".

الإسماعيلي ضد الجونة، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

زد ضد سموحة، 8 مساءً، "أون سبورت 1".

"ياسين مرعي الأقل تقييما".. تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام الأردن

أول تعليق من حلمي طولان بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

