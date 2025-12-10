مكاسب مصر المالية من بطولة كأس العرب

خسر منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، ما يقرب من مليون و73 ألف دولار، بعد توديع بطولة كأس العرب، بالهزيمة من الأردن بثلاثية نظيفة.

وودع منتخب مصر البطولة بالهزيمة من الأردن، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العرب، لينهي البطولة في المركز الثالث بنقطتين، بعد التعادل مع الكويت والإمارات والخسارة من الأردن.

وجنى المنتخب مبلغ 715 ألف دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العرب 2025، إذ تحصل جميع المنتخبات المشاركة في البطولة على نفس المبلغ، فيما خسر مبلغ مليون و73 ألف دولار، كان سيحصل عليه في حالة تأهله إلى ربع النهائي.

