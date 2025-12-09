استمرار الأمطار.. ننشر أحدث تقرير للأرصاد بشأن حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تحديث لحالة الطقس، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت الهيئة: يسود استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد خلال فترات الليل حتى غدٍ الأربعاء، وما زالت الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة، مع أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

ولفتت الهيئة إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٦ درجة مئوية.

وأكدت الهيئة أن طقس الأربعاء يشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية غدا..

- شبورة مائية من 4 : 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

- فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ الدقهلية دمياط بورسعيد - الغربية - المنوفية - الشرقية مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة. نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.