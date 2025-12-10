حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلا على أغلب الأنحاء ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

الظواهر الجوية..

- شبورة مائية من 4 : 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

- فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ الدقهلية دمياط بورسعيد - الغربية - المنوفية - الشرقية مدن القناة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة. نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .

وأشارت الهيئة لاضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط في: مطروح - العلمين- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش، وسرعات الرياح من (50:40) كم/ س وارتفاع الأمواج من (32) متر.

وقد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 40% تقريباً، تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية على بعض المناطق، وضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.