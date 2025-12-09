قال الفنان كريم قاسم إنه تردد في البداية قبل قبول المشاركة في فيلم القصص للمخرج أبو بكر شوقي، الذي يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، رغم إعجابه الكبير بالعمل.



وأوضح في تصريح خاص لـ"مصراوي": "عجبني الفيلم قوي بس مكنتش شايف أي حاجة في شخصية شمس، هو ولد شرير في الفيلم وقلت ده بشكل صريح لأبو بكر، أنا مش عايز أعمل شمس لإني مش شايف أبعاد للشخصية، بس لو هعمله هطور فيه، قالي يالا بينا وده اللي حمسني".



وأضاف "إداني صلاحيات وقلتله شايف الشخصية ممكن يكون بيضحك، هو حد وصولي، تعالى نشوف إزاي ممكن يبقى كده، فاداني مساحة وصلاحيات وحسيت إن هو ده نوع المخرجين اللي محتاج اشتغل معاهم".



ويرى كريم أن أبو بكر شوقي من المخرجين المهمين في الوطن العربي، موضحا "مش بس عشان النتيجة اللي بيطلعها لكن عشان فيه فهم للعملية الفنية اللي بتحصل، وبيسمع لكل الممثلين، وتحسي إن كلنا حطينا حتة من روحنا".



القصص تأليف وإخراج أبو بكر شوقي، بطولة نيللي كريم، أمير المصري، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، حسن العدل.