كتب- عمر صبري:

نشر عدد من باحثي معهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث تصحيحا لعدد من الشائعات الطبية، إذ حذرت الدكتورة رشا عزت مصطفى، بقسم الفارماكولوجي، من خطورة الاعتقاد السائد بأن الطلاب يمكنهم تناول أدوية أو مكملات لتعزيز التركيز أو الذاكرة دون استشارة الطبيب.

وأوضحت أن استخدام المنبهات أو المكملات بشكل عشوائي قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مشددة على أن هذه الأدوية لا تُستخدم إلا بوصفة طبية وتحت إشراف مختص.

التوحد هو اضطراب نمائي عصبي

صححت الدكتورة فاطمة الزهراء حسين، بقسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، المفهوم الخاطئ الذي يربط بين التوحد والإعاقة الذهنية، مؤكدة أن التوحد اضطراب مستقل في النماء العصبي يؤثر على التواصل الاجتماعي والسلوكي لدى الطفل، وقد يصاحبه في بعض الحالات – وليس جميعها – درجات متفاوتة من الإعاقة الذهنية.

مخاطر سكر الفركتوز

أوضحت الدكتورة رحاب أشرف محمد، بقسم الكيمياء الطبية الحيوية، خطأ الاعتقاد بأن سكر الفركتوز بديل صحي للتحلية، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أنه يسبب العديد من المشكلات الصحية، لذا يُنصح بتجنب استخدامه كمُحلٍّ يومي.

خرافة الحليب وتخفيف التسمم

صححت الدكتورة رانيا الجوهري، أستاذ باحث مساعد بقسم المخدرات والمنشطات والسموم، الاعتقاد الخاطئ بأن شرب الحليب يساعد على التخلص من آثار السموم.

وأوضحت أن الأبحاث الحديثة بيّنت أن هذا التصرف قد يكون خطيرًا في بعض الحالات، خاصة عند تناول المواد الكاوية، إذ يؤدي إلى زيادة تهيج المعدة والمريء.

ونصحت بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز طبي أو الاتصال بمراكز مكافحة السموم عند حدوث أي حالة تسمم.

نزيف البول ليس دائمًا مؤشرًا للسرطان

أوضحت الدكتورة زهراء شفيق محمد الألفي، بقسم الباثولوجي، أن ظهور الدم في البول لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان المثانة، فقد يكون ناتجًا عن التهابات حادة في الجهاز البولي أو اضطرابات في وظائف الكلى.

وأكدت أن الفحص الطبي هو الوسيلة الدقيقة لتحديد السبب الحقيقي قبل استنتاج وجود أي أورام.