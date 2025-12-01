مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

أول تعليق من مدرب فلسطين بعد الفوز على منتخب قطر

كتب : مصراوي

10:50 م 01/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

أبدى إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، سعادته بفوزهم على نظيرهم القطري في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025.

نتيجة مباراة منتخب قطر وفلسطين

وفاز منتخب فلسطين بهدف نظيف على نظيره القطري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وقال أبو جزر في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "فوز مهم جدًا، لعبنا أمام منتخب قطر، وهو فريق كبير يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه منتخب صاعد إلى كأس العالم وبطل آسيا، ويمتلك عناصر قوية للغاية".

وأضاف مدرب منتخب فلسطين: "الحمد لله اللاعبون نفذوا المطلوب بشكل كبير، رغم أن الكرة لم تكن معنا لفترات طويلة ولكن خلال الشوط الثاني لعبنا على المرتدات بشكل أفضل، ونجحنا في الوصول وخلق فرص عديدة، وتمكنا من تحقيق الفوز، وهو فوز مستحق، ونهدي هذا الانتصار للشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة."

وأردف:"منذ البداية وضعنا سيناريوهين للمباراة، الأول في حال التعادل، لأننا كنا ندرك صعوبة مواجهة قطر في أول مباراة لهم وعلى أرضهم، لذلك كان التعادل هدفنا الأول، أما السيناريو الثاني فكان كيفية التعامل مع المباراة في حال الخسارة".

واختتم حديثه قائلاً: "إذا كان هناك من يستحق التهنئة فهم اللاعبون، لأنهم بذلوا مجهودًا بدنيًا كبيرًا واستنزفوا بشكل واضح، فنقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله القادم أفضل".

قطر وفلسطين قطر ضد فلسطين مباراة قطر وفلسطين منتخب قطر لكرة القدم كأس العرب إيهاب أبو جزر

