"فوز فلسطين وسوريا".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

09:50 م 01/12/2025
اختتمت اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، 4 منتخبات وهم: "قطر، تونس، سوريا وفلسطين".

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الأولى، ببطولة كأس العرب اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري، العديد من المفاجآت، حيث تمكن منتخب فلسطين من تحقيق الفوز على صاحب الأرض منتخب قطر بهدف دون مقابل.

وفي المجموعة ذاتها، استهل منتخب سوريا مبارياته في البطولة، بالفوز على حساب نظيره منتخب تونس، بهدف دون مقابل.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى عب نهاية مباريات اليوم كالتالي:

1- فلسطين، 3 نقاط، مباراة واحدة

2- سوريا، 3 نقاط، مباراة واحدة

3- تونس، 3 نقاط، مباراة واحدة

4- قطر، 3 نقاط، مباراة واحدة

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تونس ضد سوريا قطر ضد فلسطين بطولة كأس العرب جدول ترتيب المجموعة الأولى منتخب قطر

