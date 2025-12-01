أول تعليق من لاعب بيراميدز بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس

اختتمت اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري، مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، ببطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، 4 منتخبات وهم: "قطر، تونس، سوريا وفلسطين".

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الأولى، ببطولة كأس العرب اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر الجاري، العديد من المفاجآت، حيث تمكن منتخب فلسطين من تحقيق الفوز على صاحب الأرض منتخب قطر بهدف دون مقابل.

وفي المجموعة ذاتها، استهل منتخب سوريا مبارياته في البطولة، بالفوز على حساب نظيره منتخب تونس، بهدف دون مقابل.

وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى عب نهاية مباريات اليوم كالتالي:

1- فلسطين، 3 نقاط، مباراة واحدة

2- سوريا، 3 نقاط، مباراة واحدة

3- تونس، 3 نقاط، مباراة واحدة

4- قطر، 3 نقاط، مباراة واحدة

