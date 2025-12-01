من ركلة حرة.. فيديو الهدف الأول لسوريا أمام تونس في كأس العرب

تتنافس عدة أندية أوروبية كبرى على التعاقد مع حمزة عبد الكريم، موهبة النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عاما.

وانتشرت تقارير صحفية إسبانية تشير إلى دخول برشلونة بقوة في سباق ضم اللاعب، حيث أكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن النادي يجري مفاوضات متقدمة مع الأهلي للحصول على خدمات حمزة، الذي خطف الأنظار في مونديال الناشئين الأخير بقطر.

وأوضح التقرير أن الصيغة الأقرب للاتفاق تتمثل في انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مع بند يتيح لبرشلونة شراءه نهائيًا لاحقا، ورغم تمسّك الأهلي بموهبته الواعدة، فإن حمزة يُبدي ترحيبًا كبيرا بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي داخل النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي تلقى مؤخرًا استفسارات واتصالات من أندية أوروبية بارزة مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأولمبيك ليون وميلان، إلا أن برشلونة يتحرك بخطى متقدمة ويبدو الأقرب لإتمام الصفقة.

الأهلي يرد على أنباء ضم برشلونة لحمزة

وفي أول تعليق رسمي على التقارير المتداولة، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من برشلونة أو من أي نادٍ آخر بشأن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

وشدّد صلاح الدين على أنه في حال وصول عرض رسمي، فسيتم دراسته بعناية بما يضمن مصلحة الأهلي واللاعب معا.