كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 4
22:00

برشلونة

جميع المباريات

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

10:19 م 09/11/2025

ريال مدريد ضد رايو فاييكانو

حسم التعادل السلبي مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل السبلي رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع أيضا رايو فاييكانو رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر.

و يلاقي ريال مدريد نظيره إلتشي في المباراة المقبلة المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، في الدوري الإسباني.

