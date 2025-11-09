ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر في الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل السبلي رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع أيضا رايو فاييكانو رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر.

و يلاقي ريال مدريد نظيره إلتشي في المباراة المقبلة المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، في الدوري الإسباني.