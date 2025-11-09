مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام السيتي

كتب : محمد القرش

08:53 م 09/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هالاند يحتفل بهدفه ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    مانشستر سيتي ضد ليفربول (5)
  • عرض 8 صورة
    مانشستر سيتي ضد ليفربول (1)
  • عرض 8 صورة
    مانشستر سيتي ضد ليفربول (4)
  • عرض 8 صورة
    ليفربول ضد مانشستر سيتي
  • عرض 8 صورة
    مانشستر سيتي ضد ليفربول (2)
  • عرض 8 صورة
    مانشستر سيتي ضد ليفربول (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى فريق ليفربول خسارة قاسية من نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز السيتي على الريدز بثلاثية دون رد، سجلهم إيرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيرمي دوكو.

ترتيب ليفربول في الدوري

يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويواجه ليفربول منافسه نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر، على ملعب أنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي ضد ليفربول ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نوتنجهام موعد مباراة ليفربول المقبلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان