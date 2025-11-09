موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام السيتي

ثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس قائمة منتخب المغرب الرديف في كأس

تلقى فريق ليفربول خسارة قاسية من نظيره مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز السيتي على الريدز بثلاثية دون رد، سجلهم إيرلينج هالاند ونيكو جونزاليس وجيرمي دوكو.

ترتيب ليفربول في الدوري

يحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويواجه ليفربول منافسه نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 22 نوفمبر، على ملعب أنفيلد.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 1".