أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب الثاني ـ الرديف ـ طارق السكتيوي اليوم الأحد القائمة التي سيخوض بها منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب.

وشهدت قائمة المنتخب المغرب الثاني تواجد لاعب الأهلي أشرف بنشرقي، محمود بنتايج لاعب الزمالك ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

قائمة المنتخب المغربي الرديف لبطولة كأس العرب

وجاءت قائمة منتخب المغرب الرديف كالتالي:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب – رشيد غنيمي – أيوب الخياطي، خط الدفاع: مروان الوادني – يونس عبد الحميد – أنس باش – محمد بولكسوت – محمد مفيد – محمود بنتايج – حمزة الموساوي – هيثم منعوت – مروان سعدان – سفيان بوفتيني.

خط الوسط: محمد ربيع حريمات – أيوب خيري – خالد أيت أورخان – صابر بوغرين – أشرف المهداوي – وليد الكرتي، خط الهجوم: أشرف بن شرقي – عبد الرزاق حمد الله – طارق تيسودالي – كريم البركاوي – يوسف مهري – منير شويعر – حمزة الهنوري – وليد أزارو – أمين زحزوح – أسامة طنان.

مجموعة المغرب في كأس العرب

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب منتخب المغرب بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات: السعودية، والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والمتأهل من لقاء اليمن وجزر القمر.

موعد بطولة كأس العرب

ومن المقرر أن تستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

