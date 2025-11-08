"بقميص تشيلسي وليفربول".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام مانشستر سيتي؟

تحدث محمد كمونة، نجم فريق الزمالك السابق، عن رأيه في مستوي مباريات نصف نهائي السوبر المصري، بجانب المواجهة المرتقبة التى ستجمع بين الأهلي والفارس الأبيض في النهائي.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية:"عبد الرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسياً قبل مواجهة بيراميدز، والفوز على طلائع الجيش قبل المباراة منح اللاعبين ثقة كبيرة".

وأضاف نجم الأبيض السابق: "عمرو ناصر لاعب مميز ورأس حربة رائع، لكنه يحتاج لمزيد من الوقت، وتغييرات عبد الرؤوف كانت مثمرة أمام بيراميدز، والزمالك كعبه عالي على بيراميدز".

وأكمل: "كان يجب على ماهر الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة أمام الأهلي، ومحمد بسام يتحمل خطأ هدف الأحمر الثاني أمام سيراميكا".

واختتم حديثه قائلاً: "بن شرقي أفضل محترف في مصر ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ووسط ملعب الأهلي يمثل نقطة قوة كبيرة في تشكيل الفريق".