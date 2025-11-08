مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

"الأبيض كعبه عالي وعلى ماهر أخطأ".. تحليل كمونة لمباريات كأس السوبر المصري

كتب - نهى خورشيد

10:58 م 08/11/2025
    محمد كمونة (4)
    محمد كمونة (3)
    محمد كمونة (1)

تحدث محمد كمونة، نجم فريق الزمالك السابق، عن رأيه في مستوي مباريات نصف نهائي السوبر المصري، بجانب المواجهة المرتقبة التى ستجمع بين الأهلي والفارس الأبيض في النهائي.

وقال كمونة في تصريحات تلفزيونية:"عبد الرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسياً قبل مواجهة بيراميدز، والفوز على طلائع الجيش قبل المباراة منح اللاعبين ثقة كبيرة".

وأضاف نجم الأبيض السابق: "عمرو ناصر لاعب مميز ورأس حربة رائع، لكنه يحتاج لمزيد من الوقت، وتغييرات عبد الرؤوف كانت مثمرة أمام بيراميدز، والزمالك كعبه عالي على بيراميدز".

وأكمل: "كان يجب على ماهر الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة أمام الأهلي، ومحمد بسام يتحمل خطأ هدف الأحمر الثاني أمام سيراميكا".

واختتم حديثه قائلاً: "بن شرقي أفضل محترف في مصر ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ووسط ملعب الأهلي يمثل نقطة قوة كبيرة في تشكيل الفريق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد كمونة الزمالك كأس السوبر

