وزير الدولة للإعلام عن حركة المحافظين: عرف سياسي وننتظر الإعلان

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن حركة المحافظين في مصر تُعتبر عرفًا سياسيًا يحدث عادة بعد أي تعديل أو تغيير حكومي، موضحًا: "على الأرجح، ما يثار عن حركة المحافظين صحيح، ووفقًا للأعراف السياسية سيكون هناك حركة محافظين ونحن في انتظار الإعلان عنها".

وتطرق وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى وضع الإعلام في مصر، مؤكدًا أن مسمى الوزارة ليس القضية الأساسية، موضحًا أن الإعلام يمر بأزمة كبيرة تحتاج إلى جهود مشتركة، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة مرتبط بالتعاون الوثيق مع الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا بقوله: "محدش يقولي معالي الوزير.. أنا معالي الزميل".

وأشار الوزير إلى أنه دعا لعقد اجتماعَين مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة القضايا المطروحة وتعزيز التعاون بين الحكومة والإعلام.

