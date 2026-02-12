إعلان

وزير الدولة للإعلام عن حركة المحافظين: عرف سياسي وننتظر الإعلان

كتب : أحمد العش

07:17 م 12/02/2026

الدكتور ضياء رشوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن حركة المحافظين في مصر تُعتبر عرفًا سياسيًا يحدث عادة بعد أي تعديل أو تغيير حكومي، موضحًا: "على الأرجح، ما يثار عن حركة المحافظين صحيح، ووفقًا للأعراف السياسية سيكون هناك حركة محافظين ونحن في انتظار الإعلان عنها".

وتطرق وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى وضع الإعلام في مصر، مؤكدًا أن مسمى الوزارة ليس القضية الأساسية، موضحًا أن الإعلام يمر بأزمة كبيرة تحتاج إلى جهود مشتركة، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة مرتبط بالتعاون الوثيق مع الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا بقوله: "محدش يقولي معالي الوزير.. أنا معالي الزميل".

وأشار الوزير إلى أنه دعا لعقد اجتماعَين مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة القضايا المطروحة وتعزيز التعاون بين الحكومة والإعلام.

اقرأ أيضا:

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام ضياء رضوان عن حركة المحافظين حركة المحافظين في مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
زووم

زوجة سامح حسين تدافع عن شيماء سيف بعد تصريحاتها عن الحجاب والنقاب
خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
أخبار مصر

خطأ وحكم غير بات.. ضياء رشوان يرد على اتهامات طالت وزيرتي الثقافة والإسكان
مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"
شئون عربية و دولية

مكالمة ترامب "المنسية" تثير الجدل حول علاقته بإبستين وشريكته "الشريرة"
رمضان 2026.. محمد إمام يكشف عن صعوبات واجهته في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يكشف عن صعوبات واجهته في مسلسل "الكينج"
بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله
شئون عربية و دولية

بالصور.. مظاهرات تجتاح أستراليا للتنديد بزيارة رئيس إسرائيل والمطالبة باعتقاله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان