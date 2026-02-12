إعلان

ضياء رشوان يرد على الاعتراضات على بعض أسماء التشكيل الوزاري

كتب : أحمد العش

07:15 م 12/02/2026

الدكتور ضياء رشوان

رد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على ما يثار بشأن الاعتراضات على بعض الأسماء في التشكيل الوزاري الجديد، قائلًا: أي شخص يمتلك وثائق تدين أي وزير في الحكومة يجب أن يتقدم بها على الفور، وسلك المسارات القانونية الصحيحة، بالإضافة إلى ترك إلقاء الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق أو أسانيد قانونية.

وأضاف "رشوان"، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحكومة الجديدة، أن اختيار الوزراء يخضع لرقابة سابقة جنائية للتأكد من سلامة السيرة القانونية، بالإضافة إلى رقابة لاحقة يقوم بها الإعلام والبرلمان على أداء الوزير في عمله، وليس على شخصه.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، أن ما يهم هو متابعة عمل الوزير وما يقدمه من إنجازات، وليس حياته الشخصية أو هويته.

الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام التعديل الوزاري

