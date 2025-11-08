صلاح يتفوق.. كريستيانو رونالدو يصنع المجد بقدمه "الضعيفة"

يبتعد كريستيانو رونالدو بـ 48 هدفًا فقط عن بلوغ أعظم إنجاز في مسيرته الكروية، وهو تسجيل 1000 هدف رسمي كلاعب محترف.

الأسطورة البرتغالي يعيش من أجل هذا الحلم، ويقترب منه بخطى ثابتة، في سعيٍ لتحقيق رقم فريد لم يسبقه إليه أحد في تاريخ كرة القدم الحديثة.

ودائما ما أُثير الجدل حول عدد أهداف الأسطورة بيليه، الذي كان يُقال إنه تجاوز الألف هدف بفضل المباريات الودية، لكن أرقام كريستيانو تختلف كليا، إذ أحرز جميع أهدافه في مباريات رسمية موثقة ومثبتة بالإحصاءات.

أرقام قياسية لا تتوقف

خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، واصل رونالدو إدهاش العالم بتسجيله هدفين في مرمى المجر، ليصبح بذلك الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفًا.

وفي تلك المباراة، لفت الأنظار باستخدامه قدمه اليسرى، التي يُفترض أنها "الأضعف"، ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أكثر اللاعبين تكاملًا في تاريخ اللعبة.

القدم اليسرى التي لا تعرف الضعف

يُعد رونالدو خامس أكثر اللاعبين تسجيلًا بالقدم اليسرى في القرن الحادي والعشرين، والمثير أنه الوحيد غير الأيسر ضمن قائمة العشرة الأوائل، وهو إنجاز استثنائي بحد ذاته.

ترتيب الهدافين بالقدم اليسرى

1. ليونيل ميسي - 744

2. هالك - 258

3. محمد صلاح - 243

4. أنطوان جريزمان - 191

5. كريستيانو رونالدو - 181

6. إيرلينج هالاند - 179

7. لوكاس بودولسكي - 164

8. أنخيل دي ماريا - 157

9. آريين روبن - 146

10. أوليفييه جيرو - 136

وينافس كريستيانو ينافس عمالقة يستخدمون قدمهم اليسرى بشكل طبيعي، ومع ذلك استطاع أن يفرض نفسه بينهم بقدمه "الأضعف".

ويبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند هو الأقرب لتخطيه قريبًا، لكنه مع ذلك يظل خلف رونالدو في المجمل.

أسطورة لا تتكرر

خلف رونالدو في القائمة يتواجد نجوم كبار مثل بودولسكي ودي ماريا وروبن وجيرو، لكن وجود النجم البرتغالي بينهم يبرز تعدد مهاراته وقدرته الفريدة على التسجيل بكل الطرق الممكنة، باليمنى، باليسرى، أو بالرأس.