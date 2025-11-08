مباريات الأمس
التشكيل الرسمي لديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في دوري روشن

كتب - نهى خورشيد

06:48 م 08/11/2025

ديربي جدة

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الأهلي والاتحاد التشكيل الرسمي لديربي جدة والذي سيقام مساء اليوم السبت على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي الرسمي:

وييدأ الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للراقي اللقاء بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: مجرشي – ديميرال – إيبانيز – محمد بكر

خط الوسط: كيسييه – أتانجانا – ميو

خط الهجوم: رياض محرز – فراس البريكان – روبرتو ماتيوس

تشكيل الاتحاد الرسمي:

فيما يلعب البرتغالي سيرجيو كونسيساو اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي – كادس – بيريرا – ميتاي

خط الوسط: نجولو كانتي – حسام عوار – عوض الناشري

خط الهجوم: روجر فيرنانديز – كريم بنزيما – موسى ديابي

أهلي جدة اتحاد جدة ديربي جدة

