كشفت صحيفة ذا صن البريطانية تعرض النجم المالي يفيس بيسوما لاعب وسط توتنهام هوتسبير، لعملية احتيال ضخمة تم خلالها سرقة أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني من حسابه البنكي في بنك النخبة الشهير كوتس "Coutts".

وبحسب التقارير الصحفية فأن المبلغ الذي يقدر بـ 834,334 جنيه إسترليني تم تحويله بشكل غير قانوني بين سبتمبر 2022 ويونيو 2024 دون علم اللاعب أو موافقته.

وأضافت التقارير أنه بحسب سجلات المحكمة، فإن المتهم يُزعم أنه قام بـ تحويلات مصرفية احتيالية من حساب بيسوما إلى حسابه الشخصي، دون أي علم أو إذن من نجم توتنهام.

وكان بيسوما تعرض أيضاً لسرقة ساعته الفاخرة البالغ ثمنها 255 ألف جنيه إسترليني في حادث سطو عنيف بمدينة كان الفرنسية في يونيو الماضي.

والجدير بالذكر أن النجم المالي انضم إلى توتنهام عام 2022 قادماً من برايتون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وخاض أكثر من 100 مباراة مع الفريق اللندني، لكنه ابتعد عن التشكيلة الأساسية منذ أغسطس الماضي، بجانب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بعد ثوانٍ من نزوله إلى أرض الملعب.