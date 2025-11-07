حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب الناشئين أمام فنزويلا، في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بفنزويلا.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 4 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى النقط رقم 4 أيضًا في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين بقيادة أحمد الكاس، في مونديال الناشئين تحت 17 عاما، في المجموعة الخامسة رفقة كلا من: "إنجلترا، فنزويلا وهايتي".

موعد مباراة مصر المقبلة:

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب إنجلترا يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 5.45 دقيقة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمونديال.

ويذكر أن منتخب إنجلترا، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا اليوم الجمعة على حساب هايتي، بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدف واحد، ليحقق فوزه الأول في المونديال.

