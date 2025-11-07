بيب جوارديولا ينتظر رقما قياسيا ضد ليفربول

"بعد التعادل مع هايتي".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم للناشئين

يستعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لخوض مباراته رقم 1000 في مسيرته التدريبية، عندما يواجه ليفربول، مساء الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي.

وفاز بيب جوارديولا في 715 مباراة من أصل 999 مباراة قادها طوال مسيرته التدريبية، منذ بدايته في برشلونة.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الوصول إلى 1000 مباراة في مجال التدريب هو أمر خاص للغاية بالنسبة لي، عندما بدأتُ تدريب فريق برشلونة ب قبل سنوات، لم أفكر ولو للحظة واحدة في الوصول إلى 1000 مباراة. كل ما أريده هو تقديم أداء جيد، ولعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة، ثم أرى ما سيحدث".

اقرأ أيضًا:

كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك