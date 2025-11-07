مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

بيب جوارديولا ينتظر رقما قياسيا ضد ليفربول

كتب : هند عواد

03:28 م 07/11/2025
يستعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لخوض مباراته رقم 1000 في مسيرته التدريبية، عندما يواجه ليفربول، مساء الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي.

وفاز بيب جوارديولا في 715 مباراة من أصل 999 مباراة قادها طوال مسيرته التدريبية، منذ بدايته في برشلونة.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الوصول إلى 1000 مباراة في مجال التدريب هو أمر خاص للغاية بالنسبة لي، عندما بدأتُ تدريب فريق برشلونة ب قبل سنوات، لم أفكر ولو للحظة واحدة في الوصول إلى 1000 مباراة. كل ما أريده هو تقديم أداء جيد، ولعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة، ثم أرى ما سيحدث".

