رونالدو يرد على ادعاء واين روني بأن ليونيل ميسي أفضل منه

علق كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، على اختيار ليونيل ميسي فضلا عن زميله السابق في مانشستر يونايتد، عندما سؤل عن الأفضل بينهما.

وكان روني قد تحدث لريو فرديناند في بودكاست المدافع الذي تحول إلى محلل رياضي، قال نجم مانشستر يونايتد السابق: "أنا أحب ميسي بشدة، أستمتع بمشاهدته يلعب، وهذا هو السبب الوحيد لأنني أعتقد أن ميسي كان أفضل منه (رونالدو) بقليل في طريقة لعبه، أنا ببساطة معجب بلمسة ميسي المميزة، وهذا كل شيء".

وفي ضوء تصريحات روني السابقة هذا العام، سأل مورجان عن رأي رونالدو، حيث قال كريستيانو: "لا مشكلة، أنا جاد، لست غاضبًا من ذلك، بالنسبة لي لا بأس، يمكنك اختيار ما تشاء".

وواصل: "عندما كنا نلعب، كانت تربطنا علاقة جيدة، لم نكن أصدقاء في الحقيقة، لكن علاقتنا كانت دائمًا جيدة في كرة القدم، لا أمتلك أصدقاء يأتون إلى منزلي لتناول العشاء".

وأضاف: "ليس لديّ أي ضغينة ضده، لا بأس، إنه رأيه الخاص، من يُفضّله أكثر، بالنسبة لي، لا مشكلة".

واختتم: "احترمه أكثر عندما كان يلعب، لأنه قدّم الكثير من الأشياء الجيدة لمانشستر يونايتد، وفزنا بالكثير معًا، لكن لا بأس، إذا رأيته في الجوار سأصافحه وأعانقه، لم يعد لديّ وقت لأكون ضد الناس بعد الآن".