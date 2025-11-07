مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

ماذا قال سلوت عن صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول والسيتي؟

كتب : محمد القرش

12:53 م 07/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح وأرنولد
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 9 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح من مباراة تشيلسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى أرني سلوت مدرب فريق ليفربول، أن محمد صلاح أدى واجباته الدفاعية على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة، بجانب تسجيله للأهداف.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "أنا أركز فقط على أنفسنا وتركيزنا الرئيسي ينصب على الاتساق في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد خسرنا بعض المباريات، أكثر بكثير مما نفعل عادة، والآن فزنا بمباراتين، لذا، ينصب تركيزنا على الثبات والتحسن وتجهيز اللاعبين، ثم سنرى إلى أين سيؤدي ذلك، وفي هذه اللحظة، جدول الدوري ليس هو تركيزنا الوحيد".

وواصل: "من المهم أن يواصل صلاح تسجيل الأهداف، بجانب مساعدة الفريق في الواجبات الدفاعية كما فعل خلال المباريات الأخيرة".

وعن الفوز على ريال مدريد: "بالنسبة لي، لقد وصلنا إلى هذا المستوى من الأداء في مباريات أخرى أيضًا عندما تمت مقارنة أسلوب لعب الخصم بذلك".

واختتم: "كنا نعلم دائمًا أننا قادرون على القيام بذلك (تقديم هذا النوع من الأداء)، لقد أظهرنا لهم عدة مرات أنه عندما تكون أساليب اللعب متشابهة، يمكننا أن نفعل الشيء نفسه كما فعلنا ضد مدريد".

ومن المقرر ان تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الأحد المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أرني سلوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن
مشاهد من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025 -صور وفيديو