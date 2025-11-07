ماذا قال سلوت عن صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول والسيتي؟

يرى أرني سلوت مدرب فريق ليفربول، أن محمد صلاح أدى واجباته الدفاعية على أعلى مستوى خلال الفترة الأخيرة، بجانب تسجيله للأهداف.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "أنا أركز فقط على أنفسنا وتركيزنا الرئيسي ينصب على الاتساق في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد خسرنا بعض المباريات، أكثر بكثير مما نفعل عادة، والآن فزنا بمباراتين، لذا، ينصب تركيزنا على الثبات والتحسن وتجهيز اللاعبين، ثم سنرى إلى أين سيؤدي ذلك، وفي هذه اللحظة، جدول الدوري ليس هو تركيزنا الوحيد".

وواصل: "من المهم أن يواصل صلاح تسجيل الأهداف، بجانب مساعدة الفريق في الواجبات الدفاعية كما فعل خلال المباريات الأخيرة".

وعن الفوز على ريال مدريد: "بالنسبة لي، لقد وصلنا إلى هذا المستوى من الأداء في مباريات أخرى أيضًا عندما تمت مقارنة أسلوب لعب الخصم بذلك".

واختتم: "كنا نعلم دائمًا أننا قادرون على القيام بذلك (تقديم هذا النوع من الأداء)، لقد أظهرنا لهم عدة مرات أنه عندما تكون أساليب اللعب متشابهة، يمكننا أن نفعل الشيء نفسه كما فعلنا ضد مدريد".

ومن المقرر ان تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الأحد المقبل.