لأول مرة.. كريستيانو رونالدو يكشف سبب تخلفه عن حضور جنازة جوتا

دافع كريستيانو رونالدو عن قراره بعدم حضور جنازة زميله في منتخب البرتغال ديوجو جوتا.

وفي حديثه إلى بيرس مورجان، استشهد رونالدو بتعهده بعدم دخول المقابر مرة أخرى بعد وفاة والده ورغبته في تجنب تحويل المناسبة الحزينة إلى "سيرك".

توفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في يوم 3 من شهر يوليو الماضي، عندما انحرفت سيارتهما اللامبورجيني عن الطريق السريع الإسباني، مما أثار صدمة عالم كرة القدم.

وتم دفن الشقيقين بعد يومين في موطنهما البرتغال، بحضور عدد كبير من زملائهما في الفريق بما في ذلك فيرجيل فان ديك، وآندي روبرتسون، وروبن نيفيز.

وكان رونالدو، الذي فاز بدوري الأمم الأوروبية مع جوتا قبل أسابيع قليلة، غائبا عن الجنازة، حيث تعرض لانتقادات شديدة في وطنه بعد ظهور صور له وهو يقضي عطلته على متن يخت في مايوركا.

وقال رونالدو: "ينتقدني الناس كثيرًا، وكما قلتة لا يهمني ذلك، لأنه عندما تشعر أن ضميرك مرتاح، فلا داعي للقلق بشأن ما يقوله الناس".

وأوضح: "لكن أحد الأشياء التي لا أفعلها هي أنه بعد وفاة والدي، لم أعد إلى المقبرة مرة أخرى".

وواصل: "وثانيًا، كما تعلمون أي مكان أذهب إليه يتحول إلى سيرك، لذلك لم أذهب أيضًا، لأني إن ذهبتُ، ينصبُّ الاهتمام عليّ، ولا أريد هذا النوع من الاهتمام في تلك مناسبة".

واختتم: "يمكن للناس أن يستمروا في انتقادي، لكنني شعرت بالسعادة مع قراري، ولا أحتاج إلى أن أكون في الصف الأول حتى يراني الناس، فأنا أخطط للأمور، وأفكر في عائلته".