قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا في كأس العالم للناشئين

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره منتخب فنزويلا، في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

ويلاقي منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب فنزويلا اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية بمونديال الناشئين.

وتنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره فنزويلا، اليوم الجمعة في مونديال الشباب، عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة بمونديال الشباب، رفقة كلا من: "هايتي، فنزويلا وإنجلترا".

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط، يليه منتخب فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

