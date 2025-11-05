مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

"فايكنج".. استقبال مميز من جماهير مان سيتي لإيرلنج هالاند في مباراة بروسيا

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزا كبيرا على حساب نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة السيتي أمام بروسيا دورتموند، مشاركة النجم المصري عمر مرموش مهاجم السيتي، الذي حل بديلا لإيرلينج هلاند، في الدقيقة 86 من اللقاء.

ويدخل مان سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماثيوس نونيز، جون ستونز، يوشكو جفارديول، نيكو أوريلي

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني رايندرز، سافينيو

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند

أبرز أحداث مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: سيطرة على الكرة في أول 5 دقائق من لاعبي مان سيتي.

الدقيقة 6: تسديدة قوية من دوكو لاعب مان سيتي ولكنها تمر بجوار مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 10: تسديدة قوية من فيل فودين لاعب مان سيتي، يتصدى لها حارس مرمى فريق بروسيا دورتموند.

الدقيقة 17: محاولات مستمرة من لاعبي مان سيتي لتسجيل الهدف الأول، في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 22: فيل فودين يحرز الهدف الأول لمان سيتي، في مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 29: إيرلنج هالاند يحرز الهدف الثاني للسيتي في مرمى بروسيا.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من رايندرز لاعب السيتي، يتصدى لها حارس بروسيا دورتموند.

الدقيقة 37: عرضية من هالاند لاعب السيتي، لكنها تمر دون خطورة على دفاعات فريق بروسيا دورتموند.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 53: تسديدة من هالاند ولكن يتصدى لها حارس مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 57: فيل فودين يحرز الهدف الثالث للسيتي.

الدقيقة 62: تسديدة قوية من سافينيو، تمر أعلى مرمى بروسيا دورتموند.

الدقيقة 72: والديمار أنتون يحرز الهدف الأول لبروسيا دورتموند في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 81: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من جانب لاعبي مان سيتي.

الدقيقة 86: عمر مرموش يشارك بديلا لإيرلنج هالاند، في تشكيل مان سيتي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+90: ريان شرقي يحرز الهدف الرابع لمان سيتي.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.