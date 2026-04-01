من مجد 2006 إلى كابوس الإقصاء.. ماذا يحدث لمنتخب إيطاليا؟

فشل المنتخب الإيطالي في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح 4-1.

منتخب إيطاليا في كأس العالم

فشلت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك المصنفة 66 عالمياً في الملحق الأوروبي، إذ لعب الآزوري بعشرة لاعبين.

وسجل مويس كين هدفاً مبكراً لإيطاليا، لكن بعد ذلك طرد أليساندرو باستوني، وتعادل هاريس تاباكوفيتش، البديل البوسني، في الدقيقة 79 ليدفع المباراة إلى الوقت الإضافي.

ويعني هذا الإقصاء أن أبطال أعوام 1934 و1938 و1982 و2006 سيغيبون لمدة 16 عاماً على الأقل دون أن يلعبوا مباراة واحدة في كأس العالم.

وتعود معاناة إيطاليا في كأس العالم إلى عامي 2010 و2014، عندما فشلت في تجاوز دور المجموعات، رغم أنها كان بطلا لنسخة 2006.

وكانت آخر مباراة إقصائية لإيطاليا في كأس العالم عندما فازت باللقب عام 2006 بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح.

ومن المفارقات أن جينارو جاتوزو المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا، كان ضمن كتيبة الآزوري التي فازت بآخر لقب كأس العالم.

"لتكريم لاعب سابق".. لقطة مميزة من جماهير منتخب إسبانيا خلال مباراة مصر



"بينهما محمد هاني".. منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة ثنائي الفراعنة خلال مباراة إسبانيا



