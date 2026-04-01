أصدر المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، حركة تنقلات وترقيات شملت عددًا من القيادات في القطاعات الهندسية والتجارية، في إطار رؤية شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء.

وبحسب بيان، تأتي هذه الحركة تقديرًا للجهود المخلصة والمبذولة في خدمة عملاء الشركة، بما يضمن الريادة والتميز في كافة خدمات الكهرباء المقدمة لهم.

شملت الحركة:

نقل المهندسة/ إيمان يونس الفار من رئيس قطاع شبكات توزيع المنتزه إلى منصب رئيس قطاع شبكات توزيع وسط.

نقل المهندس/ عمرو عبد الخالق الشيخ من رئيس قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالي الغربي إلى منصب رئيس قطاع توزيع شبكات شرق.

نقل المهندسة/ نيفين محمود عبد السلام من رئيس قطاع شبكات توزيع شرق إلى منصب رئيس قطاع شبكات توزيع المنتزه.

تكليف المهندسة/ منى أبو الفتوح القاضي، مدير عام شبكات توزيع الساحل الشمالي والعجمي، بالإشراف على وظيفة رئيس قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالي.

يكلف المهندس/ أحمد محمد أبو جبل، مهندس أول ومكلف بالإشراف على إدارة وسائل النقل الخفيف، بالإشراف على أعمال وظيفة مدير عام وسائل النقل والنقل الثقيل.

يكلف المهندس/ أحمد محمد عبد النبي أيو النصر، مهندس أول ومكلف بالإشراف على إدارة صيانة وإصلاح المحولات والمواتير، بالإشراف على أعمال وظيفة مدير عام ورش المحولات.

ينهى تكليف المهندس/ مروان محمد بشير، مهندس أول، من الإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع الإبراهيمية، ويكلف بالإشراف على وظيفة مدير عام شبكات توزيع السيوف وأبيس.

ينهى تكليف المهندس/ محمد مصطفى حميدة، مهندس أول، من الإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع خورشيد البحرية، ويكلف بالإشراف على وظيفة مدير عام شبكات توزيع القباري والدخيلة.

ينهى تكليف المهندس/ عمرو عبد الفتاح عوض، مهندس أول، من الإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع محرم بك، ويكلف بالإشراف على وظيفة مدير عام شبكات توزيع العجمي والساحل الشمالي.

ينهى تكليف المهندس/ عمرو محمد عبد الرحيم، مهندس أول، من الإشراف على وظيفة مدير إدارة شبكات توزيع سيدي بشر، ويكلف بالإشراف على وظيفة مدير عام شبكات توزيع سيدي بشر وأبو قير.

يكلف المحاسب/ محمد محمود عواد، مدير إدارة حسابات المشتركين، بالإشراف على أعمال وظيفة مدير عام التعاقدات والمقايسات.

وأكد "الفقي" أن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مليئة بالقيادات الشابة والكوادر القادرة على استدامة التطوير ومواكبة التحول الرقمي، مضيفا أن البنية التحتية للشركة قادرة على استيعاب توسعات مشروعات الطاقة الجديدة، ورفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقديم خدمات رقمية على أعلى مستوى بسهولة ويسر، وبأعلى معايير الجودة، مع تحقيق أكبر قدر من الانضباط والتطوير في منظومة العمل.