بضغوط من ترامب.. الأرجنتين تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية



وكالات

أعلنت الأرجنتين، أنها صنفت الحرس الثوري ⁠الإيراني منظمة إرهابية.

وجاءت الخطوة الأرجنتينية بعد ضغوط من إدارة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء للقيام بذلك.

وعزت ‌الأرجنتين هذا ‌الإجراء إلى دعم الحرس الثوري حزب الله اللبناني، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف ‌تفجير في تاريخها، ‌وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 ‌شخصا وإصابة المئات.

أفاد المكتب ⁠الرئاسي أن هذا الإجراء ⁠يسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى.

وتصنف الولايات المتحدة ودول ‌أخرى بالفعل الحرس الثوري وحزب الله جماعتين إرهابيتين، وفقا لسكاي نيوز.