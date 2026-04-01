مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 0
02:00

البرازيل

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

0 2
01:00

البرتغال

بينها البرازيل ضد كرواتيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 01/04/2026

مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء منتخب البرازيل ضد كرواتيا ضمن المباريات الودية، ومباراة العراق ضد بوليفيا ضمن مواجهات المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم الأربعاء

الولايات المتحدة ضد البرتغال - 1:00 صباحا - أون تايم سبورت 1

كندا ضد تونس - 1:30 صباحا

الأرجنتين ضد زامبيا - 1:30 صباحا - أون تايم سبورت بلس

البرازيل ضد كرواتيا - 2:00 صباحا - أبو ظبي الرياضية 1

المكسيك ضد بلجيكا - 3:00 صباحا

مواعيد مباراة نهائي ملحق تصفيات كأس العالم اليوم الأربعاء

العراق ضد بوليفيا - 5:00 صباحا - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات اليوم منتخب العراق منتخب البرازيل

فيديو قد يعجبك



الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
شئون عربية و دولية

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
خاص| بعد إقرار الكنيست للقانون.. هل سيتم إعدام جميع الأسرى الفلسطينيين؟
شئون عربية و دولية

خاص| بعد إقرار الكنيست للقانون.. هل سيتم إعدام جميع الأسرى الفلسطينيين؟
ترامب: سنغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة
شئون عربية و دولية

ترامب: سنغادر إيران خلال أسبوعين أو ثلاثة
4 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الوردي 2026
علاقات

4 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الوردي 2026

