تقام اليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء منتخب البرازيل ضد كرواتيا ضمن المباريات الودية، ومباراة العراق ضد بوليفيا ضمن مواجهات المؤهلة لكأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم الأربعاء

الولايات المتحدة ضد البرتغال - 1:00 صباحا - أون تايم سبورت 1

كندا ضد تونس - 1:30 صباحا

الأرجنتين ضد زامبيا - 1:30 صباحا - أون تايم سبورت بلس

البرازيل ضد كرواتيا - 2:00 صباحا - أبو ظبي الرياضية 1

المكسيك ضد بلجيكا - 3:00 صباحا

مواعيد مباراة نهائي ملحق تصفيات كأس العالم اليوم الأربعاء

العراق ضد بوليفيا - 5:00 صباحا - بي إن سبورت 1