سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء1-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:18 ص 01/04/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء1-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية أمس الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر الارتفاع بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء1-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6235 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4850 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3465 جنيها.

- سعر وقية الذهب25 بلغ 8605 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 58200 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.52% إلى نحو 4622 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

