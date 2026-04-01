مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 1
02:00

البرازيل

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

0 2
01:00

البرتغال

لتحفيز اللاعبين.. الاتحاد البرازيلي يقدم مكافأة كبيرة للفوز بكأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 01/04/2026

منتخب البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقديم مكافأة تصل إلى مليون دولار لكل لاعب من المنتخب في حال تحقيق لقب كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في صيف 2026.

ويقود الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي، الذي يقع في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب، هايتي واسكتلندا.

تفاصيل مكافأة المنتخب البرازيلي

وأوضحت صحيفة Estadão البرازيلية أن الاتحاد أجرى سلسلة من المباحثات مع أبرز لاعبي المنتخب لتحديد تفاصيل المكافآت، وشارك في هذه المناقشات نجوم الفريق الأساسيون مثل فينيسيوس جونيور، أليسون بيكر، دانيلو، ماركينيوس، كاسيميرو، وبرونو جيماريش.

ويهدف هذا التحفيز المالي إلى رفع معنويات اللاعبين وتشجيعهم على السعي للفوز بالنجمة السادسة للبرازيل في تاريخ كأس العالم، كما ساهم بعض اللاعبين في صياغة شروط المكافآت لضمان أن تكون عادلة ومجزية لجميع أفراد الفريق.

آخر تتويج منتخب البرازيل بكأس العالم

وكان آخر تتويج للبرازيل بكأس العالم في نسخة 2002 المقامة في كوريا الجنوبية واليابان، بعد فوزها على ألمانيا 2-0 في المباراة النهائية، وسجل الظاهرة رونالدو نازاريو هدفي اللقاء.

كأس العالم منتخب البرازيل

الإفراط في السكر يهدد صحتك.. دراسة تحذر من حصوات المرارة
