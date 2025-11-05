مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

2 1
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

2 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

1 0
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

كتب : نهي خورشيد

09:24 م 05/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هانز فليك
  • عرض 3 صورة
    المدرب الألماني هانز فليك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، بعدما جمع 6 نقاط من ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها انتصارين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني عشر في الترتيب العام بين 36 فريقاً.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – فيران توريس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هانز فليك تشكيل برشلونة دوري أبطال أوروبا كلوب بروج برشلونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان