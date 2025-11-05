تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

"موقف مرموش".. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري

مدافع توتنهام يتلقى تهديدًا بالسلاح من وكيل لاعبين.. ما القصة؟

أعلن الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، بعدما جمع 6 نقاط من ثلاث مباريات سابقة، حقق خلالها انتصارين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الثاني عشر في الترتيب العام بين 36 فريقاً.

وجاء تشكيل برشلونة للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي

في خط الوسط: مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – فيرمين لوبيز

في خط الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – فيران توريس