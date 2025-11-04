مباريات الأمس
مشجع يعرض الزواج على صديقته في مدرجات مباراة ريال مدريد وليفربول

كتبت-هند عواد:

11:41 م 04/11/2025
    مشجع ريال مدريد يعرض الزواج على صديقته في مباراة ليفربول
    مشجع ريال مدريد يعرض الزواج على صديقته في مباراة ليفربول
    مشجع ريال مدريد يعرض الزواج على صديقته في مباراة ليفربول
    مشجع ريال مدريد يعرض الزواج على صديقته في مباراة ليفربول

عرض أحد مشجعي ريال مدريد الإسباني، الزواج على صديقته، أثناء حضور مباراة المرينجي ضد ليفربول الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول، حاليا على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فيه مشجع ريال مدريد في المدرجات، وهو يعرض الزواج على صديقته، التي أخبرته بموافقتها.

ريال مدريد ليفربول عرض زواج ارتباط مشجعين

