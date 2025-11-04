قبل رأس والدته.. كيف احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين بالفوز على هايتي؟

لاعب كرة القدم يعتدي على مشجع منافس في موقف سيارات قبل كأس كاراباو

احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين، بالفوز على هايتي في أولى مواجهات بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، مع أسرهم الذين حضروا اللقاء من المدرجات.

وفاز منتخب مصر على هايتي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للناشئين.

واتجه مهند الشامي إلى والدته التي كانت تتابعه من المدرجات، واحتفل معها بالفوز وقبل رأسها، فيما احتفل حمزة الدجوي هو الآخر مع شقيقه.

اقرأ أيضًا:

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا