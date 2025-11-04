مباريات الأمس
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 3
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 2
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

1 0
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

4 0
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

قبل رأس والدته.. كيف احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين بالفوز على هايتي؟

كتبت-هند عواد:

09:11 م 04/11/2025
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (1)
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (2)
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (3)
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (3)
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (1)

احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين، بالفوز على هايتي في أولى مواجهات بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، مع أسرهم الذين حضروا اللقاء من المدرجات.

وفاز منتخب مصر على هايتي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للناشئين.

واتجه مهند الشامي إلى والدته التي كانت تتابعه من المدرجات، واحتفل معها بالفوز وقبل رأسها، فيما احتفل حمزة الدجوي هو الآخر مع شقيقه.

هايتي منتخب مصر للناشئين

