"الإصابة غيرت حياته".. قصة لاعب الزمالك الذي توهج في سماء أوروبا

هزيمة وحيدة مع 3 أندية.. ماذا قدم عمر مرموش في مواجهاته السابقة أمام بروسيا

تحدث نافع الرفاعي المتحدث باسم نادي الجيش الملكي عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، والتى أوقعت الفريق المغربي في المجموعة الثانية والتى تضم الأهلى المصري، وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

وقال نافع في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"أولاً، هي مجموعة قوية جداً، لكن إذا تحدثنا عن الأهلي والجيش الملكي، فهما فريقان يمتلكان تجربة خاصة".

وأضاف:"الأهلي فريق يملك خبرة كبيرة فاز بالألقاب، وسبق له الوصول إلى نصف النهائي، والربع النهائي، والنهائي مرات عديدة".

وتابع :"أما الجيش الملكي، فقد اكتسب بدوره تجربة مهمة، الفريقان معاً يملكان تاريخاً كبيراً، وجمهوراً واسعاً، ومؤسسات قوية، وإدارة على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى متابعة إعلامية كبيرة".

وأتم حديثه قائلاً:"صحيح أن الفريق الجزائري والفريق التنزاني يملكان الطموح نفسه، لكنهما أيضاً يهيبان الأهلي والجيش الملكي ومع ذلك، فالمباريات تُحسم داخل المستطيل الأخضر".