حذر كريستيانو رونالدو نادي مانشستر يونايتد من أن روبن أموريم لا يستطيع تحقيق "المعجزات" في ناد "لا يملك هيكلاً" خلال أحدث تصريحات النجم البرتغالي.

وفي حديثه مع بيرس مورجان في برنامجه "Piers Morgan Uncensored ، هاجم رونالدو مانشستر يونايتد مرة أخرى، مدعيا أنه "حزين" لرؤية حالة النادي الذي يعتقد أنه أحد "أهم أندية القرن".

وعندما سُئل عن وظيفة أموريم، الذي يتأخر يونايتد بنقطتين عن صاحب المركز الثاني بعد 10 مباريات هذا الموسم، قال رونالدو: "إنه يبذل قصارى جهده، ماذا ستفعل؟ المعجزات، المعجزات مستحيلة، اليونايتد يمتلكون لاعبين جيدين، لكن بعضهم لا يمتلكون عقلية مانشستر يونايتد".

وأضاف: "بالنسبة لي، أنا حزين بسبب النادي، فهو أحد أهم الأندية في العالم، وهو النادي الذي لا يزال في قلبي لأسباب واضحة".

وواصل: "عليك أن تتبع الأشخاص الأذكياء، لإنشاء قاعدة للمستقبل كما فعل مانشستر يونايتد منذ سنوات عديدة".

وأوضح: "نيكي بات، جاري نيفيل، روي كين، ديفيد بيكهام، أصبحوا لاعبين كبارًا، لكنهم كانوا شبابًا، لذا، مانشستر يونايتد حاليًا يفتقر إلى هيكل تنظيمي".

وزاد: "آمل أن يتغير هذا مستقبلًا، حاضرًا ومستقبلًا، فإمكانات النادي مذهلة. إنه أحد أهم أندية القرن".

وسأل مورجان: "هل ما زلتَ تتابع نتائج مانشستر يونايتد؟ وهل يؤلمك رؤية أدائهم السيء؟"، أجاب رونالدو: "بالطبع بالطبع، لأنني قضيت هناك سنوات عديدة، فزتُ بدوري أبطال أوروبا هناك، وفزتُ بالكرة الذهبية، وفزتُ بـ ١٢، ١٣، أو ١٤ لقبًا هناك".

واختتم: "لذا أكرر، مانشستر يونايتد لا يزال في قلبي، أحب هذا النادي، لكن علينا جميعًا أن نكون صادقين وأن ننظر إلى أنفسنا ونقول: "اسمع، إنهم لا يسيرون على الطريق الصحيح"، لذا، عليهم التغيير، والأمر لا يقتصر على المدرب واللاعبين، في رأيي".